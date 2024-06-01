أحمد فتوح: هدفنا الثأر أمام الاهلي وهذه تفاصيل أزمة المنشطات ومشادتي مع زيزو

كشف أحمد فتوح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الأبيض يهدف إلى الثأر أمام الاهلي في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

وكان الزمالك قد ضرب موعدًا مع النادي الاهلي بطل دوري أبطال إفريقيا، في كأس السوبر الإفريقي، بعد تتويجه بلقب الكونفدرالية.

وأوضح أحمد فتوح فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2، أنه كان يتمنى تتويج الاهلي بدوري أبطال إفريقيا، من أجل مواجهته في كأس السوبر الإفريقي للثأر منه.

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وأشار إلى أن مباراة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية كانت صعبة، وذلك ضعف إضاءة الملعب في لقاء الذهاب، مؤكدًا أن الأبيض كان على ثقة من تحقيق الفوز.

وتابع فتوح: ” الزمالك قادر على حصد لقب الدوري المصري هذا الموسم ، وفى السنوات الأخيرة حققنا البكولة بعد ما كنا بُعاد فى المنافسة”.

وعن اتهامه بتعاطي المخدرات، قال: ” كان سوء تفاهم، اختلفت وقتها مع عبد الله جمعة رغم علاقتي به، وحينها فقدت أعصابي وغادرت المعسكر على الفور، ووصلت أخبار خاطئة لمرتضى منصور رئيس النادي”.

واستكمل لاعب الزمالك: “عدت مرة أخرى إلى المعسكر وأجريت العينة، وتم حل الأزمة، ولم أشارك مع الفريق حتى ظهور نتيجة العينة بسلبيتها، ولكن لم أهرب من إجراء الاختبار”.