ديانج يقترب من مزاملة حمدي فتحي في الوكرة القطري

ارتبط اسم المالي أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، بمزاملة الدولي المصري حمدي فتحي، في صفوف الوكرة القطري خلال الفترة المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية، عن وجود اهتمام من جانب نادي الوكرة القطري بالتعاقد مع أليو ديانج، خلال فترة انتقالات الصيف القادم.

وكان اللاعب المالي أليو ديانج صاحب الـ26 عامًا، قد انضم إلى صفوف النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2019، قادمًا من مولودية الجزائر.

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وشارك أليو ديانج مع الاهلي في 204 مباراة، سجل خلالهم 7 أهداف، وصنع 11 هدف آخرين في جميع المسابقات، وحصد 13 بطولة، آخرهم دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي.

جدير بالذكر أن حمدي فتحي كان قد رحل عن صفوف الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وانضم إلى الوكرة القطري.