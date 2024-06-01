فتوح يرد.. هل تواصل معه ثنائي الأهلي للانضمام إلى القلعة الحمراء؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف لاعب الزمالك، أحمد فتوح، حقيقة الأنباء المتداولة والتي تشير إلى تواصل كهربا وإمام عاشور مع فتوح من أجل الإنضمام إلى الأهلي.

وقال فتوح في تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع على MBC Masr 2:"إمام عاشور ومحمود كهربا من أقرب اللاعبين إلي قلبي (أخواتي) ولم يتحدث منهما معي من أجل الانتقال للنادي الأهلي".

وأضاف:" علاقتي حلوة جدا بجميع لاعبي مصر، وفى منتخب مصر دائما أجلس مع كهربا وإمام عاشور، ولكن ذلك لا يعني أنهم كانوا يقنعوني بالانتقال للأهلي".

الجدير بالذكر أن الزمالك أعلن في يوم 24 ديسمبر 2023 عن تجديد عقد الظهير الأيسر للفريق أحمد فتوح لمدة 3 سنوات.

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