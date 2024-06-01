تضامنًا مع غزة.. أسطورة الكرة الإنجليزية سيدعم ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف جاري لينكر أنه سيدعم ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، ردًا على صفقة رعاية بوروسيا دورتموند الأخيرة مع شركة تصنيع الأسلحة "راينميتال"، وفقًا لما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية.

لم يشجع أسطورة إنجلترا السابق الفريق الإسباني من قبل بسبب ولائه لبرشلونة، لكنه أعلن عن تغيير موقفه بعد إعلان الفريق الألماني عن صفقة مدتها ثلاث سنوات مع الشركة التي تزود إسرائيل بعدد كبير من الأسلحة.

غرد لينكر قائلًا: "المرة الأولى التي سأشجع فيها ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا".

دورتنموند يتعاقد مع شركة مزودة لإسرائيل

ومن المقرر أن يتم عرض شعار شركة الأسلحة على المنتجات المرخصة لدورتموند قبل نهائي دوري الأبطال، ولكنه لن يظهر على القمصان.

لينكر ليس الوحيد الذي يعارض هذه الصفقة، حيث أعرب مايكل شولز فون جلاسر، المدير الإداري لجمعية السلام الألمانية ومشجع دورتموند، عن صدمته قائلاً: "أنا مصدوم للغاية. لم أكن أتوقع أبدًا أن تفكر BVB في الدخول في شراكة مع شركة أسلحة". وأضاف أنه شعر بالإهانة "كمشجع لدورتموند وناشط سلام".

وأعلن "دورتموند"، في بيان رسمي، أن "راينميتال" ستصبح شريكًا جديدًا للنادي، مشيرًا إلى أن الشراكة تمتد لثلاث سنوات وتشمل استخدام مساحات إعلانية واسعة النطاق وحقوق التسويق وترتيبات الفعاليات والضيافة في الملعب وعلى أرض النادي.

وسيتم عرض شعار "راينميتال" لأول مرة أثناء استعدادات BVB لنهائي دوري الأبطال.

جاري لينكر.. الأسطورة الإنجليزية

جاري لينكر هو لاعب كرة قدم إنجليزي سابق ومقدم برامج تلفزيونية شهير، وُلد في 30 نوفمبر 1960 في ليستر، إنجلترا، يُعتبر من أبرز مهاجمي كرة القدم في تاريخ إنجلترا، وقد لعب للعديد من الأندية الكبرى، منها ليستر سيتي وبرشلونة، بالإضافة إلى منتخب بلاده الوطني، الذي شارك معه في كأسي العالم 1986 و1990، وقد حصل على الحذاء الذهبي في كأس العالم 1986 بتسجيله 6 أهداف.

وبعد اعتزاله، انتقل لينكر للعمل في الإعلام وأصبح مقدمًا لبرنامج "Match of the Day" على قناة BBC، حيث اشتهر بتعليقه الرياضي وتحليله الدقيق للمباريات.

ويعرف جاري لينكر بمواقفه الصريحة وآرائه الرياضية المميزة، ويُعتبر من الشخصيات الرياضية المؤثرة في المملكة المتحدة والعالم.