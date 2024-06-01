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فتوح يكشف حقيقة تفاوضه مع الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف نجم الزمالك، أحمد فتوح، حقيقة تفاوضه من النادي الأهلي قبل التجديد للفارس الأبيض.

قال فتوح، في تصريحات عبر برنامج "الكورة" مع فايق المذاع على MBC Masr 2: "والله لم أجلس مع الأهلي ولكن وكيلي ربما يكون تفاوض باسمي".

وأضاف: "هناك شخص عرض على وكيلي مبلغ كبير للانتقال إلي زد ولكن قلت مش طموحي".

وتابع: "لو مش عايز أكمل في الزمالك كان ممكن احترف في الخارج وجالي عروض سعودية".

وأردف: "شيكابالا أخويا الكبير بنزعل وبنتصالح بسرعة، وحزنت بسبب رحيل فيريرا عن تدريب الزمالك".

وأتم لاعب الزمالك: "إمام عاشور وكهربا وحسين الشحات أكثر لاعبين ينالوا إعجابي في الأهلي، والزمالك يحتاج رمضان صبحي".

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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