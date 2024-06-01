أحمد فتوح: نادي مصري عرض عليا منحة تعاقد 80 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نفى أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر فكرة التفاوض مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية.

وقال أحمد فتوح في تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع على MBC Masr 2: "لم أتفاوض مع النادي الأهلي وكنت مقرر البقاء في نادي الزمالك".

وواصل: "كنت أنتظر أن اتفق مع إدارة نادي الزمالك، وجالي عروض كثير من أجل الرحيل وبمبالغ كبيرة".

وأضاف:"جالي عرض من نادي مصري ليس الأهلي أو بيراميدز بمنحة تعاقد فقط 80 مليون جنيه، وهو رقم كبير ولم أطلب من نادي الزمالك 100 مليون منحة تعاقد أو حتى نصف الرقم".

واختتم لاعب الزمالك: "لم أطلب هذه الأرقام وقررت البقاء في نادي الزمالك ورفضت الرحيل".