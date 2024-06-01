شكرا لقرائتكم خبر عن صراع ريال مدريد وبوروسيا بحثا عن التأهل لبطولة الإنتركونتيننتال بمشاركة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عشاق كرة القدم فى جميع أنحاء العالم النسخة الأولى من بطولة كأس القارات للأندية أو كأس الإنتركونتيننتال. ويستعد ريال مدريد الإسباني لختام موسمه بخوض المباراة الأهم، حين يلتقي مع بوروسيا دورتموند الألماني فى نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم، السبت، من أجل التأهل لتلك البطولة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إطلاق بطولة كأس الإنتركونتيننتال لعام 2024، والتي ستشارك فيها الأندية أبطال القارات، كما أعلن الاتحاد أن البطولة ستقام سنويًا، حيث تنطلق النسخة الأولى لها فى شهر ديسمبر المقبل، وأعلن الاتحاد انضمام النادي الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد فوزه على الترجي التونسي بهدف دون مقابل.

ويقتضي نظام هذه البطولة المستحدثة على إقامة مباراة النهائي بين الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا والمتأهل من تصفيات باقى القارات.

نظام بطولة فيفا إنتركونتينتال

ووفقًا للموقع الرسمي للفيفا، فإن نظام البطولة سيكون بإقامة الدور التمهيدي للبطولة عبر قرعة بين الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا، والعين الإماراتي بطل دوري أبطال آسيا، ليواجه أحدهما (على ملعبه) أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أقيانوسيا فى الدور التمهيدي (لم يحدد موعده)

ويلتقي الفائز من مواجهة الدور التمهيدي مع الطرف الآخر من القرعة (على ملعبه)، وفي نفس الدور يلتقي بطل الكونكاف مع بطل كوبا ليبرتادوريس (لم يحدد موعد المباراة).

موعد مباريات نصف النهائي والنهائي

ويصعد الفائز من كل مواجهة للدور الثالث من البطولة ليلتقيا يوم 14 ديسمبر المقبل، في ملعب محايد، ويضرب المتأهل موعدًا مع الفائز من مواجهة بطل دوري أبطال أوروبا الفائز من ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني، يوم 18 ديسمبر المقبل.

الفرق المتأهلة لبطولة فيفا إنتركونتيننتال

- بطل أفريقيا: الأهلي

- بطل آسيا: العين الإماراتي

- بطل أوقيانوسيا: أوكلاند سيتي النيوزيلندي

- بطل أوروبا: لم يتحدد بعد

- بطل أمريكا الجنوبية: لم يتحدد بعد

- بطل أمريكا الشمالية: لم يتحدد بعد.