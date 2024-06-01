شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يتحدى مفاجآت الكأس أمام بترول أسيوط فى دور الـ32 الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الثامنة مساء اليوم، السبت، يستضيف فريق الكرة الأول بنادي مودرن سبورت نظيره بترول أسيوط، فى المباراة التي يجمع الفريقين باستاد السلام، ضمن منافسات دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.

وحذر طلعت يوسف، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، لاعبيه من مفاجآت الكأس، مشدداً على ضرورة احترام المنافس وعدم الاستهانة بقدراته الفنية، ويطمح أبناء طلعت يوسف في التقدم ببطولة الكأس، خاصة أن الفريق ودع كأس الكونفدرالية من ربع النهائي خلال الموسم الجاري، كما خسر المباراة النهائية للسوبر المصري أمام الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، وتراجعت نتائج الفريق أيضاً بالدوري.

وقام الجهاز الفني لمودرن فيوتشر بدراسة المباريات السابقة لبترول أسيوط بالقسم الثاني، قبل مواجهة الليلة، وآخرها لقاء بترول أسيوط والنصر للتعدين والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وذلك للتعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى بترول أسيوط ووضع خطة فنية محكمة للقاء المرتقب بكأس مصر.

وكان مودرن فيوتشر قد تعادل سلبياً مع المصري في المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي بالدوري، ويحتل مودرن فيوتشر المركز الـ 10 في جدول مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 22 هدفاً واستقبلت شباكهم 18.