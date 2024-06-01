شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي استعدادا لوديتي كوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق معسكر المنتخب الأولمبي، اليوم السبت، استعدادًا لمواجهتي كوت ديفوار الوديتين فى يونيو الجاري، فى ضوء التحضير للمشاركة بدورة الألعاب الأولمبية المقرر لها يوليو وأغسطس المقبلين فى باريس.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي على أداء مباراتين وديتين مع نظيره كوت ديفوار يومي 7 و11 يونيو المقبل خلال معسكره بالقاهرة فى الفترة من 1 إلى 11 يونيو ضمن الاستعداد للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024.

وضمت قائمة منتخب مصر الأولمبي كلاً من: "حمزة علاء، علي الجابري، محمد السيد سيحا، ومحمد ندريم، أحمد سيد عبد النبي حسام عبد المجيد، كريم الدبيس، محمد حمدي، عمر فايد، محمد طارق، محمد مغربي، أحمد عيد، إياد العسقلاني، محمود صابر، محمد شحاتة، محمود جهاد، أحمد عاطف قطة، مصطفى سعد ميسي، أحمد نادر حواش، عمر الساعي، زياد كمال، على زعزع، أسامة فيصل وبلال مظهر".

من جهته أكد محمود حرب، مدير المنتخب الأولمبي، أنه لم تصل أى مخاطبات رسمية من نادي ليفربول الإنجليزي برفض تواجد محمد صلاح فى الأولمبياد، موضحا أن الأولوية في ضم اللاعبين للمنتخب الأول، وأن مباراة الأرجنتين تم إلغاؤها بسبب ضيق الوقت، مشيرا إلى أن المنتخب رفض المشاركة في دورة تولون بسبب عدم تواجد المنتخبات الأولمبية بالبطولة، استعدادا لمواجهتي كوت ديفوار وديًا في يونيو الجاري مرتين، في ضوء التحضير للمشاركة بدورة الألعاب الأولمبية المقرر لها يوليو وأغسطس المقبلين بباريس.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي على أداء مباراتين وديتين مع نظيره كوت ديفوار يومي 7 و11 يونيو المقبل خلال معسكره بالقاهرة فى الفترة من 1 إلى 11 يونيو ضمن الاستعداد للمشاركة فى أولمبياد باريس 2024.

وضمت قائمة منتخب مصر الأولمبي كل من: "حمزة علاء، علي الجابري، محمد السيد سيحا، ومحمد ندريم، أحمد سيد عبد النبي حسام عبد المجيد، كريم الدبيس، محمد حمدي، عمر فايد، محمد طارق، محمد مغربي، أحمد عيد، إياد العسقلاني، محمود صابر، محمد شحاتة، محمود جهاد، أحمد عاطف قطة، مصطفى سعد ميسي، أحمد نادر حواش، عمر الساعي، زياد كمال، على زعزع، أسامة فيصل وبلال مظهر".

وأكد محمود حرب، مدير المنتخب الأولمبي، أنه لم تصل أي مخاطبات رسمية من نادي ليفربول الإنجليزي برفض تواجد محمد صلاح فى الأولمبياد، موضحا أن الأولوية في ضم اللاعبين للمنتخب الأول، وأن مباراة الأرجنتين تم إلغاؤها بسبب ضيق الوقت، مشيرا إلى أن المنتخب رفض المشاركة في دورة تولون بسبب عدم تواجد المنتخبات الأولمبية بالبطولة.