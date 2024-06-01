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موعد مباراة ريال مدريد وبروسيا دوتموند في نهائي دوري الابطال

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ياسر رشاد - القاهرة - عشاق الساحرة المستديرة على موعد الليلة، مع الاثارة والمتعة الكروية، عندما يتقابل فريق الإسباني مع منافسه بوروسيا دورتموند الألماني، على ملعب ويمبلي في نهائي .

موعد مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند
ويلتقي ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وستقام المباراة على ملعب ويمبلي في لندن، إنجلترا، في 1 يونيو 2024، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ:
تٌذاع مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند عبر قنوات بي أن سبورتس الناقل الرسمي والوحيد لمباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الشرق الأوسط والمنطقة العربية.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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