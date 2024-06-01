موعد مباراة ريال مدريد وبروسيا دوتموند في نهائي دوري الابطال

ياسر رشاد - القاهرة - عشاق الساحرة المستديرة على موعد الليلة، مع الاثارة والمتعة الكروية، عندما يتقابل فريق ريال مدريد الإسباني مع منافسه بوروسيا دورتموند الألماني، على ملعب ويمبلي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند

ويلتقي ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، وستقام المباراة على ملعب ويمبلي في لندن، إنجلترا، في 1 يونيو 2024، الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ:

تٌذاع مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند عبر قنوات بي أن سبورتس الناقل الرسمي والوحيد لمباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الشرق الأوسط والمنطقة العربية.