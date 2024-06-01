كريستال بالاس يحسم صفقة المدافع المغربي

ياسر رشاد - القاهرة - وقع المدافع المغربي شادي رياض، عقود انتقاله لأحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكشفت صحيفة "ذا أتلتيك" عن خضوع مدافع ريال بيتيس للفحوصات الطبية في كريستال بالاس.

وأشارت إلى انتهاء كافة إجراءات الفحص الطبي، ليصبح الدولي المغربي على مشارف التوقيع على عقود انتقاله لكريستال بالاس.

وبحسب المصدر ذاته، فإن الصفقة ستكلف كريستال بالاس نحو 15 مليون جنيه إسترليني، فيما سيوقع اللاعب الشاب على عقد لمدة 5 سنوات.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت بأن ريال بيتيس فعل بند خيار الشراء في عقد إعارة شادي رياض من برشلونة، للاستفادة بمقابل بيعه هذا الصيف.

لكن برشلونة سيحصل بدوره على 3 ملايين يورو، قيمة تفعيل البند، إلى جانب 50% من قيمة الصفقة الوشيكة.

يذكر أن شادي رياض من ناشئي برشلونة، وحصل على فرصة اللعب للفريق الأول قبل عامين، لكنه رحل صوب بيتيس في صيف 2023.