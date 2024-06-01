نهائي دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يسعى لحصد اللقب الـ 15 على حساب بروسيا دورتموند

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق ريال مدريد الإسباني مساء اليوم السبت الأول من شهر يونيو، لمواجهة منافسه بوروسيا دورتموند الألماني، على ملعب ويمبلي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتمكن ريال مدريد من بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن أطاح في المراحل الإقصائية بكل من لايبزيج الألماني في ثمن النهائي، ثم مانشستر سيتي في ربع النهائي، وأخيرا بايرن ميونخ في نصف النهائي.

وتتكرر اللقاء من جديد بين بوروسيا دورتموند وريال مدريد في المراحل الحاسمة في دوري أبطال أوروبا، منذ نصف النهائي عام 2013، عندما فاز الفريق الألماني ذهابا بنتيجة (4-1)، وخسر إيابا 2- 0.

وسيلعب ريال مدريد نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الـ18 في تاريخه، حيث لم يخسر اللقب سوى 3 مرات فقط في المباريات النهائية ضد ليفربول الإنجليزي، بنفيكا البرتغالي، إنتر ميلان الإيطالي.

وسيحاول ريال مدريد تحقيق اللقب الـ15 في تاريخه بدوري أبطال أوروبا، خاصة أن الفريق الملكي لم يخسر في أخر 8 مباريات نهائية أعوام 1998، 2000، 2002، 2014، 2016، 2017، 2018، 2022