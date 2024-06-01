اخبار الرياضه

شاهد.. مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم

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ياسر رشاد - القاهرة - يواصل  منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن ، تدريباته  استعدادا لمباراتي  بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و ١٠ يونيو من الشهر الجاري في الجولة الثالثة و الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

 

بدأ المران بالإحماءات  ثم جمل  تكتيكية والتسديد على المرمى  تحت إشراف الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن .

 

حضر مران منتخب مصر الأستاذ  جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و الأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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