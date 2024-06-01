شاهد.. مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم

- 1/28
- 2/28
- 3/28
- 4/28
- 5/28
- 6/28
- 7/28
- 8/28
- 9/28
- 10/28
- 11/28
- 12/28
- 13/28
- 14/28
- 15/28
- 16/28
- 17/28
- 18/28
- 19/28
- 20/28
- 21/28
- 22/28
- 23/28
- 24/28
- 25/28
- 26/28
- 27/28
- 28/28
ياسر رشاد - القاهرة - يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن ، تدريباته استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و ١٠ يونيو من الشهر الجاري في الجولة الثالثة و الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.
بدأ المران بالإحماءات ثم جمل تكتيكية والتسديد على المرمى تحت إشراف الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن .
حضر مران منتخب مصر الأستاذ جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة و الأستاذ وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.