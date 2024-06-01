إمام عاشور يتلقى عروضًا من الدوري السعودي والاهلي يحدد شروطه

تلقى إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، عروضًا مغرية من الدوري السعودي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت تقارير صحفية أن هناك اهتمام من جانب ناديي الهلال والنصر السعوديين، حيث تقدما بعرض لضمه، بعد تألقه رفقة الاهلي في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشارت التقارير إلى أن هناك وكلاء من ناديي الهلال والنصر، تواصلوا مع إدارة الاهلي بشكل شفهي لجث النبض ومعرفة مدى إمكانية ضم اللاعب.

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وفضل الاهلي بقاء اللاعب خلال الفترة المقبلة، ولكن ترك الباب مفتوحًا أمام بيعه حال تلقيه عرض مناسب.

واشترطت إدارة الاهلي، الحصول على مبلغ مالي لا يقل عن 7 ملايين دولار، بالإضافة إلى بعض الشروط الأخرى التي تُضمن حقوق القلعة الحمراء.

جدير بالذكر الهلال كان قد توج أمس الجمعة بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، على حساب النصر.