شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى بطلا للدوري للمرة السادسة فى تاريخه أمام القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح النادى الأهلى فى حسم بطولة الدوري للمرة السادسة فى تاريخه، فى مثل هذا اليوم 1 يونيو 1956، رغم عودته خاسرًا من الإسماعيلية أمام القناة بهدفين دون رد، سجلهما محمد عبد الله فى أول سبع دقائق، كما تصدى عادل هيكل لضربة جزاء سددها الزرقاني، ليتوقف رصيد الأهلى عند 28 نقطة، ورفع القناة رصيده إلى 26 نقطة حسم بها المركز الثالث.

وضمت قائمة الأهلى المتوجة باللقب السادس كلا من: عبدالجليل حميدة، عادل هيكل، طلعت عبدالحميد، منير "ميمي" عبدالحميد، رضا عبدالحميد، سيد عثمان، عبدالعزيز همامي، ماجد مدكور، طارق سليم، عبداللطيف تامر، السودانى سليمان فارس، رفعت الفناجيلي، حلمى أبوالمعاطي، عبدالوهاب سليم، وجيه مصطفي، شريف الزهيري، فتحى خطاب، سيد صالح، السيد عطية توتو، أحمد مكاوي، صالح سليم، أنور عاشور، عدلى الوراقى، عباس لبيب، شريف الجندي، محمد موسى الزنجبيري، فوزى جمعة، محمد السيد، مراد نديم، فاروق التركي، محمود الجوهري، عبدالحفيظ، مهني.

وفى المنصورة فجر فريقها الهابط كبرى مفاجآت المسابقة وتعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق، ليبقى درع البطولة رسميا فى الجزيرة للعام السادس على التوالي.

تقدم البندارى للمنصورة قبل نهاية المباراة بربع ساعة، وأدرك علاء الحامولى التعادل فى الدقيقة الأخيرة ليرفع الزمالك رصيده إلى 27 نقطة مهدرا فرصة ملاقاة الأهلى فى مواجهة فاصلة لتحديد البطل.

وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ12 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 – 2023 – 2024)



وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ26 لقبا قاريا حتى الآن.



وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 18 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".