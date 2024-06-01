شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أحمد حمدى لاعب الزمالك يطير إلى ألمانيا لإجراء جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوجه أحمد حمدي، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إلى ألمانيا اليوم، السبت، لاجراء جراحة الرباط الصليبي تحت إشراف أطباء متخصصين حتي يعود سريعا للمشاركة مع الفريق الأبيض فى أقرب وقت، بعدما ينتهي من برنامجه التاهيلي.

يأتي ذلك بعد حصول أحمد حمدي على تاشيرة السفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبى، الذى تعرض لها فى مباراة نهضة بركان المغربى فى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التى كان هو البطل فيها بإحرازه هدف الفوز والتتويج باللقب، قبل أن يتعرض للإصابة ويغادر الملعب.

وكان أحمد حمدى علق على إصابته بقطع فى الرباط الصليبى للركبة والتى تعرض لها خلال مشاركته مع الفريق بـ نهائى الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان قائلاً، "الحمد لله على نعمة ربنا، رباط صليبى، الحمد لله دائما وأبدا، وأنا راضى بحكمة ربنا، وإن شاء الله القادم أفضل".