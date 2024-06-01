شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يتحدى الواسطي فى مواجهة صعبة بدور الـ32 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق فاركو، أحد أندية الدوري الممتاز، نظيره الواسطي الذي ينشط فى الدرجات الأدني من الدوري، فى الخامسة مساء اليوم، السبت، باستاد حرس الحدود بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس مصر هذا الموسم.

وصعد الواسطي لهذا الدور من بطولة كأس مصر بعد الإطاحة بوادي دجلة بعدما فاز عليه بهدفين دون رد، ليضرب موعدا مع فاركو الذى يعاني هذا الموسم فى الدوري ويصارع للابتعاد عن منطقة الهبوط.

فيما تعادل فاركو للتعادل فى آخر مبارياته مع سموحة بنتيجة 1 / 1، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الـ 25 من عمر مسابقة الدوري. وسجل بركات حجاج هدف التقدم لفريق سموحة فى الدقيقة 22 من عمر المباراة، ثم سجل عمرو ناصر هدف التعادل لفاركو فى الدقيقة 41، ليرتفع رصيد فاركو للنقطة 21 فى المركز الـ16 في جدول الدوري.

وأكد مصطفى مزيكا، المدير الفني لفريق الواسطي، أن فريقه جاهز تماماً لمواجهة فاركو موجهاً الشكر للاعبيه على المستويات التي قدموها في الفترة الأخيرة قائلا، "ندرك قيمة فاركو وإمكانياته جيداً، غم أن الفريق مر مؤخرا بفترة سيئة على صعيد النتائج، لكننا نؤمن بأنفسنا ونثق في قدرنا على الفوز والإطاحة بالفريق البرتقالي من الكأس".