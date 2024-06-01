شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر الأفريقى 2024.. صدام تاريخى بين الأهلى والزمالك لأول مرة منذ 30عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موقعة مثيرة ستجمع الأهلي والزمالك فى كأس السوبر الأفريقي للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994. وتُعد هذه المواجهة فرصة مثالية لعشاق كرة القدم العربية للاستمتاع بمواجهة تاريخية تجمع قطبي الكرة المصرية، وتحديد من سيفرض سيطرته على عرش القارة السمراء.

الأهلى بطل دوري الأبطال والزمالك بطل الكونفدرالية

الأهلي توج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان الزمالك حصل على كأس الكونفدرالية بتفوقه على نهضة بركان المغربي، حيث انتهت مواجهتا الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.

موعد مباراة السوبر الافريقى بين الاهلى والزمالك

وأكد مصدر داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أن موعد مباراة السوبر الأفريقى بين الاهلى والزمالك لم يتحدد بعد، ورغم تداول تقارير إعلامية تُشير إلى أن السوبر الأفريقي سيُقام يوم 25 يونيو المقبل لكن الكاف لم يُحدد رسمياً موعد ومكان هذه البطولة.

ألقاب الأهلى والزمالك في السوبر الأفريقى

وسبق وفاز الأهلي فاز بالسوبر الأفريقي فى 8 مناسبات، فى حين توج بها الزمالك في 4 مرات سابقة.

نهائيات أفريقيا بين الاهلى والزمالك

والتقى الأهلى والزمالك فى مناسبة واحدة فقط فى السوبر الأفريقي وكانت عام 1994 وحقق الزمالك اللقب وقتها بعد الفوز بهدف نظيف.

أما فيما يخص المباريات النهائية فستكون هذه المرة الثالثة التي يلتقي فيها عملاقا الكرة المصرية. إذ إنه بعد سوبر 1994 التقى الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 وحينها فاز الأهلي باللقب بفضل هدف محمد مجدي "أفشة".