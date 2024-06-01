شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يواجه النجوم فى دور الـ32 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي مع النجوم مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر باستاد بتروسبورت.

وحذر سيد ياسين، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، لاعبى فريقه من التهاون في مباراة النجوم، مطالباً إياهم باستغلال أنصاف الفرص أمام مرمى المنافس.

وأكد المدير الفني لفريق إنبى، خلال جلساته المستمرة مع اللاعبين، أن مباريات الكأس تتسم بالمفاجآت دائماً، مشدداً عليهم بضرورة الحذر من مقالب هذه المواجهات، خاصة أنها لا تقبل القسمة على اثنين ولا بد من فائز.

واستقر سيد ياسين على الدفع بالمهاجم أحمد يوسف ليكون بديل أحمد أحمد أمين أوفا الذي يغيب مباراة النجوم اليوم بسبب انضمامه لقائمة المنتخب الوطنى، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يوما 6 و10 يونيو المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

على الجانب الآخر، يسعى فريق النجوم لمفاجأة إنبي معتمداً على عزيمة لاعبيه، خاصة أن مواجهات الكأس لها طابع وظروف مختلفة ولا تقبل القسمة على اثنين.