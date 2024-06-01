عبدالناصر زيدان: ياريت الجميع يتعلم من مرتضى منصور التسامح

الشارقة - اميمة ياسر -

أشاد الإعلامي عبد الناصر زيدان، بدور المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وتدخله الإيجابي في أزمة لاعبي الأهلي وبيراميدز حسين الشحات ومحمد الشيبي.

وقال زيدان، خلال تقديم برنامجه "ملعب الشمس" المذاع عبر فضائية "قناة الشمس" مساء الجمعة،: "ياريت الجميع يتعلم من مرتضى منصور التسامح، بعد منشوره الأخير بشأن أزمة لاعبي الأهلي وبيراميدز حسين الشحات والشيبي"، بحسب ما نقل موقع "أهل مصر".

وأضاف الإعلامي: "أتمنى أن يستمع الجميع لهذه المبادرة الهامة من المستشار مرتضى منصور وأن يجتمع الجميع من أجل مصر والمغرب."

وفي وقت سابق، علق مرتضى منصور على الحكم القضائي الصادر في حق لاعب النادي الأهلي حسين الشحات في قضية محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، بالمعاقبة بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، وغرامة قدرها 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى منع اللاعب من الاشتراك في عضويات الأندية الرياضية لمدة 5 سنوات.

وقال مرتضى في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك": «سيادة المستشار المحكمة قضت بحبس حسين الشحات سنة في واقعة الشبيبي لاعب بيراميدز تعليق حضرتك على القرار وحرمانه 5 سنوات من أي نشاط رياضي؟».

وأضاف مرتضى: «أنا حزين من المشهد نفسه الذي جرى في ارض الملعب وتصرف حسين الشحات واعتدائه غير المبرر علي اللاعب المغربي محمد الشيبي وحزني اذا حصل هذا المشهد من اي لاعب حتى ولو كان بينتمي للزمالك حماية لاهداف الرياضة المصرية وخاصة لعبة كرة القدم واهم هذه الاهداف امتاع نفسك وجماهيرك والمنافسة الشريفة مع فريق آخر وأحدهما يفوز بلا تعصب ولا عنف».

وتابع رئيس الزمالك السابق: «أما حزني الأكبر أن يتفرج الجميع ولا أحد يتدخل بين اللاعبين لفض هذا الاشتباك من يخطئ يعتذر علانية ومن حدث الخطأ في شخصة عليه بروح رياضية سمحة ان يتقبل هذا الاعتذار فورا وسيكبر في نظر الجميع، لأنه عفا وكان يقدر وهو ما تعلمناه من ديننا الاسلامي بل من جميع الاديان السماوية التي تدعو الي التسامح».

وأكمل: «كلمتي الاخيرة للسيد وزير الشباب والسيد السفير المغربي وللسيد سالم الشمسي رئيس نادي بيراميدز والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي انكم تقدرون بمبادرة من اتحاد الكرة ودعوة السيد فوزي رئيس الاتحاد المغربي لحضور هذا اللقاء الأخوي أن تلموا الشمل وينتهي هذا المشهد المخزي ويعتذر لاعب النادي الاهلي ويقبل لاعب نادي بيراميدز الاعتذار ويتوجه إلى محكمة الاستئناف ليتنازل عن دعواه ولقد وصلت الرسالة ليس لحسين الشحات فقط بل لكل الرياضيين».

واختتم مرتضى منصور حديثه: «الرياضة سمو وتسامح ومنافسة شريفة ومن يخرج عن أهدافها يكون ما حدث اليوم وكل يوم هذا نتائجه».