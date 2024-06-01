كهربا يورط إمام عاشور في أزمة مع حسام حسن

وقع إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في أزمة مع حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وذلك بسبب محمود كهربا زميله بالفريق الأحمر.

ونشر إمام عاشور صورة لمكالمة فيديو مع محمود كهربا وهو في أحد البرامج التليفزيونية أثناء تواجده في معسكر منتخب مصر.

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وأثارت تلك الصورة غضب حسام حسن، مدرب منتخب مصر وإبراهيم حسن، مدير الكرة بالمنتخب، خاصة بعد تصريحات العميد بعدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لفرض حالة من التركيز قبل مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو بتصفيات كأس العالم.

وقرر إبراهيم حسن عقد جلسة طارئة مع إمام عاشور بحضور حسام حسن للفت نظره بعدم تكرار مثل هذه الأمور أو مخالفة قرارات الجهاز الفني للمنتخب.

ويلتقي منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو يوم 6 يونيو الجاري بالجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم، على أن يلتقي غينيا بيساو يوم 10 من ذات الشهر، ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات المونديال.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب مجموعته بتصفيات كأس العالم برصيد ست نقاط، فيما يأتي منتخب بوركينا فاسو في الوصافة برصيد أربع نقاط.