شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق الباب أمام احتراف إمام عاشور فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق مسئولو النادي الأهلي الباب فى وجه احتراف إمام عاشور لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وحسم الأهلي هذا الأمر بسبب حاجة الفريق لجهود اللاعب.

وقال مصدر، إن الأهلي لم يتلق عروضاً رسمية لضم إمام عاشور، ولكن قد يكون هناك اهتمام من أندية خارجية باللاعب نتيجة العروض القوية التى يٌقدمها مع الأهلي منذ انتقاله إلى صفوفه بداية الموسم الجاري.

وشدد المصدر على أن الأهلي مُتمسك باستمرار إمام عاشور بعدما أصبح أحد أبرز لاعبى الفريق وقدم نفسه بشكل جيد، لذا سيكون من الصعب الموافقة على أى عرض خارجي.

وكشف المصدر أن إمام عاشور لا يرغب فى الرحيل ويتمنى البقاء مع المارد لمواصلة البطولات والإنجازات التي حققها مع المارد الأحمر هذا الموسم، وأبرزها التتويج بدوري أبطال أفريقيا مؤخراً على حساب الترجي التونسي.

من ناحية أخرى، ينوي مسئولو الأهلي إرسال خطاب رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل معرفة جميع التفاصيل الخاصة ببطولة السوبر الأفريقي التي يلتقى فيها قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

ويرغب الأهلي في معرفة موعد البطولة، وكذلك الملعب الذي يستضيفها، خاصة أن الأيام الماضية شهدت أنباء مُتضاربة حول موعد ومكان السوبر الأفريقي، فقد ذهبت تقارير إعلامية إلى أن السوبر الأفريقي سيُقام يوم 25 يونيو المقبل، فيما ذهبت تقارير أخرى إلى أن البطولة ستقام فى سبتمبر المقبل.

وتحدثت تقارير إعلامية عن إمكانية إقامة البطولة داخل مصر فيما قالت تقارير أخرى إن البطولة قد تٌُقام خارج مصر، لذا يرغب الأهلي فى معرفة تفاصيل ولوائح هذه البطولة.