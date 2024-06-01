شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يعود من البرتغال اليوم لقيادة الزمالك بعد انتهاء فترة الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، من البرتغال اليوم، السبت، حيث تنتهى الإجازة التي منحها للفريق خلال فترة التوقف الدولى نظرا لارتباط المنتخب الوطنى بمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو، فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا، الأحد، على ملعب النادي استعداداً للقاء سيراميكا، المقرر له 14 يونيو، والمؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى، حذر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لاعبى القلعة البيضاء من التأثر بنغمة ضياع لقب الدورى هذا الموسم بسبب فارق النقاط بين أبناء ميت عقب ومنافسيهم على البطولة.

وطالب جوميز اللاعبين بالتركيز في كل مباراة على حدة والفوز بجميع المواجهات المؤجلة لتجميع أكبر عدد من النقاط، دون النظر إلى المنافس، خاصة أن المشوار ما زال طويلاً ومن الوارد تعثر أي فريق خلال الفترة القادمة.

وأكد جوميز، خلال رسالته التحذيرية للاعبى الزمالك، أن الدورى ما زال في الملعب ويجب عليهم التركيز وبذل مزيد من الجهد، خاصة أن الفترة المقبلة لا تقبل رفاهية نزيف أي نقاط، وتتطلب من الجميع التكاتف من أجل إسعاد جماهير القلعة البيضاء.

ويحتل الزمالك المركز الثانى عشر برصيد 28 نقطة، بعدما لعب 17 مباراة حقق 8 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم، وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 16.