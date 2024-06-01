ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق الكرة الأول بنادي مودرن سبورت نظيره بترول أسيوط فى المباراة التي يجمع الفريقين باستاد السلام، ضمن منافسات دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.

موعد مباراة مودرن سبورت وبترول أسيوط في كأس مصر

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مودرن سبورت وبترول أسيوط في كأس مصر، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

جدير بالذكر أن فريق مودرن سبورت قد تعادل سلبيًا مع المصري في المباراة الأخيرة التي جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي بالدوري

ويحتل مودرن سبورت المركز الـ 10 في جدول مسابقة الدوري برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء، وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو مودرن فيوتشر 22 هدفًا واستقبلت شباكهم 18.