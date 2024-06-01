موعد مباراة فاركو والواسطي في كأس مصر والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق فاركو، نظيره الواسطي اليوم السبت، باستاد حرس الحدود بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة فاركو والواسطي في كأس مصر

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة فاركو ضد الواسطي في تمام الساعة الخامسة عصر اليوم السبت بإستاد حرس الحدود ضمن مواجهات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

القناة الناقلة لمباراة فاركو والواسطي

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة فاركو ضد الواسطي في تمام الساعة الخامسة عصر اليوم السبت.

وكان الواسطي أحد أندية الدرجة الثانية تأهل لهذا الدور من بطولة كأس مصر بعد الإطاحة بوادي دجلة بعدما فاز عليه بهدفين دون رد، ليضرب موعدا مع فاركو.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصري، أسماء حكام مباريات اليوم السبت، ضمن مواجهات دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر للموسم الحالي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، وجاءت على النحو الآتي:

مباراة فاركو ضد الواسطى

مباراة فاركو ضد الواسطى يديرها الحكم عمرو رمضان “حكم ساحة ويعاونه كل من سيد نافع ومريم السعيد "حكمين مساعدين" ومحمد أحمد الشناوي "حكم رابع".