شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج: لا أصدق تتويجى بـ40 بطولة اسكواش وفخور بمسيرتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث البطل المصري علي فرج، لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، عن ألقابه الـ 40، والتى حصدها خلال مسيرته الاحترافية بالملعب الزجاجي، وكان آخرها بطولة الجونة الدولية للاسكواش.

وقال علي فرج، فى تصريحات لرابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، الأمر خيالي، منذ التتويج بأول ألقابي وصولاً إلى البطولات التى تبعتها، فجأة تكتشف أنك جمعت 40 لقباً أو شيئاً مثل ذلك، هو شيء لم أحلم به أبداً، لذا أن فخور جداً بما حققته.

وتنطلق غداً الأحد، منافسات بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها برمنجهام خلال الفترة بين 2 إلى 9 يونيو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 195 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وتشهد البطولة مشاركة مصرية واسعة بوجود 31 لاعباً ولاعبة فى منافسات الرجال والسيدات جاءوا كالتالي:

18 لاعبة وهن: نور الشربيني، سلمى الطيب، زينة ميكيوي، هنا معتز، نادين شاهين، نور الطيب، هنا رمضان، نور أبو المكارم، ندى عباس، سلمى هاني، فريدة محمد، نوران جوهر، ملك خفاجي، فيروز أبو الخير، كنزي أيمن، مريم متولي، روان العربي، وهانيا الحمامي.

13 لاعباً وهم: علي فرج، عمر مسعد، محمد أبو الغار، فارس الدسوقي، مازن هشام، طارق مؤمن، يحيى النوساني، يوسف إبراهيم، يوسف سليمان، مصطفى عسل، كريم الحمامي، كريم عبد الجواد، علي أبو العنين.

وتحمل البطلة المصرية نور الشربيني، المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، وكذلك البطل المصري علي فرج المصنف الأول للرجال، لقب البطولة عن النسخة الماضية.