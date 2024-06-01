شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفتقد خدمات ميدو جابر أمام الزمالك بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب ميدو جابر، صانع ألعاب النادي المصري، عن مباراة فريقه المقبلة أمام الزمالك، بعد تعرضه للطرد في مباراة المصري ومودرن فيوتشر الماضية، والتي انتهت بالتعادل السلبي، وكان المصري قد قدم التماساً إلى اتحاد الكرة لرفع الإيقاف عن اللاعب، غير أن الجبلاية رفضت إلتماس النادي البورسعيدي.

ويبدأ النادي المصري استعداداته لمواجهة الزمالك في الدوري، الثلاثاء المقبل، وكان علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لأربعة أيام، عقب الفوز على جمهورية شبين في دور الـ 32 بكأس مصر.

ويستأنف الفريق البورسعيدي تدريباته عصر الثلاثاء المقبل، على استاد الكلية الحربية، استعداداً لمباراته الهامة والمرتقبة بالجولة السادسة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الزمالك، والمقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة مساء يوم الاثنين الموافق السابع عشر من يونيو المقبل، على استاد برج العرب.

ويحتل النادى المصرى المركز الثانى فى مسابقة الدورى برصيد 39 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 31.