شكرا لقرائتكم خبر عن حضور نهائى كأس مصر لكرة اليد يقتصر على مجلس إدارة الأندية والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد اقتصار الحضور فى نهائى كأس مصر للرجال، المحدد له التاسعة مساء غد الأحد على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، على مجلس إدارة الأندية المتبارية ومجلس إدارة اتحاد اللعبة فقط بناءً على التعليمات الأمنية.

ويواجه فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك نظيره البنك الأهلى فى الثالثة والنصف عصر اليوم، السبت، فى نصف نهائي بطولة كأس مصر، بينما يلتقى سموحة مع سبورتنج فى الخامسة والنصف مساءً بالدور نفسه.

بينما يقام لقاء نهائي كأس مصر لكرة اليد فى التاسعة مساء غد، الأحد، ويقام لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع فى السابعة مساءً.

ونجح فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى فى الاحتفاظ بلقب دورى محترفى اليد هذا الموسم والوصول إلى اللقب الخامس والعشرين فى تاريخه بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 27/21 فى نسخة 2023/224.

وشهد أول لقاء فى بلاى أوف النهائى للموسم الحالى فوز الأهلى بنتيجة 26/25 قبل أن ينجح الزمالك فى تحقيق الفوز باللقاء الثانى بنتيجة 29/25 ليتم اللجوء لمباراة فاصلة.

وعقب تتويج الأهلى بدورى موسم 2023/2024، تم الإعلان عن وصول الأهلى للقب الخامس والعشرين فى تاريخه.

وكشف مصدر مسئول بلجنة المسابقات باتحاد كرة اليد أن نادى الأهلى يمتلك 24 بطولة دورى على مستوى الرجال فى سجلات الاتحاد، إلا أن موسم 87/88 حصل عليه فريق بورسعيد على مستوى الرجال، بينما توج الأهلى به بفريق المرتبط.