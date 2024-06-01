شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة غامضة وترانسفير وتقرير فرنسى.. علامات تؤكد رحيل عبد المنعم عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد عبد المنعم مدافع الأهلى من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لخوض تجربة احتراف بأحد الدوريات الأوروبية الموسم المقبل.

ويترقب النادي الأهلي وصول عرض رسمي من أحد الأندية الأوروبية لضم محمد عبد المنعم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وطلب مسئولو القلعة الحمراء من اللاعب إحضار عرض رسمي للبت فيه واتخاذ القرار المناسب له وللنادي.

وحسبما أكد مصدر فى القلعة الحمراء، فإن عبد المنعم أبلغ مسئولى الأهلي مؤخراً أن هناك عدة أندية أوربية تُتابعه منذ فترة تمهيداً لتقديم عروض رسمية للتعاقد معه فى الموسم المقبل.

ويتواجد محمد عبدالمنعم حالياً بمعسكر منتخب مصر، استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو، بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ونشرت بعض الصحف الفرنسية تقارير تشير إلى أن محمد عبد المنعم مدافع الأهلى ومنتخب مصر قريب من الانضمام إلى فريق موناكو الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجاء نص التقرير كالتالى، "محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي، الذي يمكن أن يلعب بألوان موناكو اعتبارًا من بداية الموسم المقبل.. كقائد للدفاع".

وكان محمد عبد المنعم، مدافع فريق الكرة الأول بالنادى الاهلى، وجه رسالة شكر لجماهير القلعة الحمراء، على دعمه طوال الفترة الماضية، ومساندة الفريق حتى توج بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة 12 فى تاريخ النادى.

ونشر محمد عبد المنعم فيديو عبر صفحته على إنستجرام، خلال الاحتفال مع الجماهير بلقب أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسى، وعلق عليه: "سأحمل دائما حبكم ودعمكم.. شكرا لكم على كل شيء".

وأشار موقع ترانسفير ماركت إلى دخول ناديي موناكو وجالاتا سراي فى مفاوضات جدية معه، ومع ذلك ارتفعت أسهم واهتمام النادي الفرنسي بنسبة وصلت 43%.

وعلى الرغم من وصول المفاوضات مع جالاتا سراي إلى 49% إلا أنه تبدو وجهة الدولي المصري إلى الدوري الفرنسي.