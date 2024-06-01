«لمصلحة مين؟».. إكرامي يوجه رسائل نارية بشأن أزمة رمضان صبحي

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه إكرامي الشحات، نجم النادي الأهلي السابق، رسائل نارية بشأن أزمة المنشطات الخاصة برمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز.

وقال إكرامي، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «إم بي سي مصر»: «السؤال اللي بيطرح نفسه التوقيتات الغريبة اللي بتحصل فيها أزمة رمضان صبحي، لمصلحة مين إن الجواب يطلع يوم 26 مايو قبل تجمع المنتخب ب48 ساعة وقبل مباراة بيراميدز مع الجونة بيوم."

وتساءل نجم النادي الأهلي السابق: "الجواب طلع يوم إعلان قائمة منتخب مصر، توقيت غريب، لمصلحة مين؟ هل لمصلحة حد؟ أنا مقدرش أدخل في نفوس الناس، ولكن أنا بتكلم على التوقيتات الغريبة اللي طلع فيها الجوابات، يعني بعد 7 شهور تبعت وتقول في أزمة في عينة رمضان صبحي! وبعد شهرين توقفه! في حاجة مش مظبوطة".