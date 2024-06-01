«هتكلم على أي حد».. إبراهيم سعيد يحسم الجدل حول تدخل الخطيب لعمله في قناة «النهار»

الشارقة - اميمة ياسر -

علق إبراهيم سعيد، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، على ما يتردد عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن تدخل الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعمله في قناة "النهار".

وقال سعيد، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «النهار» مساء الجمعة: «فيه كلام بيتقال عن محمود الخطيب، إن أنا شغال في قناة النهار عن طريقه، أنا موجود في قناة النهار عن طريق إدارة محترمة ومسؤولين محترمين بيتعاملوا بشكل مميز».

وأضاف نجم المنتخب السابق: «بعد تحسن علاقتي مع النادي الأهلي لم أتقابل مع محمود الخطيب، سوى مرة واحدة وكانت في عزاء شقيقته هذه هي المرة الوحيدة اللي أنا قابلته فيها».

وأكمل: «أنا موجود في قناة النهار مش قناة النادي الأهلي، بيتقال إن محمود الخطيب وجمال جبر، مدير المركز الإعلامي بالنادي الأهلي، مشغالين إبراهيم سعيد، والله العظيم الناس دي مالهاش علاقة بتواجدي في قناة النهار».

وتابع سعيد: «النادي الأهلي مش محتاج إبراهيم سعيد، خالص فهو عنده قاعدة إعلامية وقاعدة جماهيرية كبيرة جدا يقدروا يتكلموا على السوشيال ميديا أو من خلال الموقع الرسمي».

واختتم إبراهيم سعيد: «أنا عمري ما حد يقولي تطلع تتكلم في إيه ولا تقول إيه أنا مسؤول عن كل حاجة بتكلم فيها أنا دايمًا بتكلم من وجهة نظري، أنا لا أشكك في ذمم حد ولا بغلط في حد، مهما كان اسم أي حد في المجال الرياضي هتكلم عليه دي وجهة نظري الشخصية».