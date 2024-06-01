موقف الزمالك من رحيل زيزو للاحتراف الخارجي

كشف أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن موقف إدارة الأبيض من رحيل أحمد سيد زيزو عن الفريق خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وارتبط اسم زيزو بالرحيل عن الفريق الأبيض إلى الدوري السعودي، وخاصة نادي الشباب.

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وقال سليمان في تصريحات تليفزيونية: “بالتأكيد أي قرار سيكون في صالح نادي الزمالك سنتخذه، ولكننا نتمسك باستمرار زيزو بالفريق، لكونه أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها البرتغالي جوزيه جوميز”.

وأضاف: “لو جاء عرض لزيزو بـ12 مليون دولار لن يرحل إن كان رحيله عن الزمالك سيسبب إنهيار الفريق”.

واختتم: “نحن نقوم بتطوير الفريق وزيزو أحد العناصر الأساسية بالنسبة لنا”.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، حصدها الفريق الأبيض من خوض 17 مباراة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد توج بلقب الكونفيدرالية الإفريقية وذلك على حساب فريق نهضة بركان المغربي.