نجم الزمالك يكشف حقيقة عروض تركيا وسويسرا للرحيل عن الفريق

كشف حسام عبد المجيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حقيقة تلقيه عروضًا خارجية للرحيل عن الفريق الأبيض.

وقال نجم الزمالك في تصريحات تليفزيونية: “بالفعل تلقيت عروض من تركيا وسويسرا للرحيل عن الفريق، ولكني لم أكن مركزًا مع مصل هذه الأمور، وفضلت أن يتم كل شيء من خلال مسئولي النادي”.

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وأضاف: “رونالدو وماريجا من أصعب المهاجمين الذين لعبت ضدهم، ومحمد شريف الأصعب محليًا، كما أنني أعاني أمام المهاجمين قصار القامة كأسامة فيصل”.

وتابع: “اتمنى انضمام محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وإمام عاشور وزيزو لقائمة المنتخب الأوليمبي في أولمبياد باريس القادمة 2024”.

وأكمل: “نحن قادرون على خطف ميدالية في أولمبياد باريس القادمة، والاحتكاك القوي في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة أكسبنا مزيدًا من الخبرات”.

ويستعد المنتخب الأوليمبي المصري للمشاركة في أولمبياد باريس القادمة 2024، وذلك بعد تأهله للمشاركة في البطولةلاحتلاله وصافة أمم إفريقيا الأخيرة تحت 23 عامًا.