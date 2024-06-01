رتوش أخيرة تفصل الاهلي عن ضم نجم الجزائر

اقترب مسئولو النادي الاهلي من الإعلان رسميًا عن ضم زين الدين بلعيد، لاعب اتحاد العاصمة ومنتخب الجزائر في فترة الميركاتو الصيفي القادم.

وارتبط اسم بلعيد بالانتقال إلى النادي الاهلي في فترة الميركاتو الصيفي القادم، خاصة مع اقتراب رحيل محمد عبد المنعم للاحتراف الخارجي.

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واتفق مسئولو الاهلي مع بلعيد على كافة التفاصيل الخاصة بتعاقده مع الفريق، على أن يتبقى رتوش بسيطة قبل الإعلان عن الصفقة.

وأثار محمد عبد المنعم الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بنشره بوست على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام يشكر خلاله جمهور الاهلي، وهو الأمر الذي يؤكد اقتراب رحيله عن الفريق للاحتراف الخارجي.

وحسب موقع ترانسفير ماركت المتخصص في انتقالات اللاعبين فإن أندية جالاتا سراي التركي وموناكو الفرنسي يرغبان في ضم محمد عبد المنعم خلال الميركاتو القادم، خاصة في ظل المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب مع المارد الأحمر، آخرها مساهمته في تتويج الفريق بدوري أبطال إفريقيا.

وحقق النادي الاهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه، وذلك بعد الفوز على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف رامي ربيعة.