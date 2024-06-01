الاهلي يقترب من ضم نجم منتخب قطر

اقترب مسئولو النادي الاهلي من إتمام التعاقد مع يوسف أيمن، لاعب الدحيل ومنتخب قطر في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويسعى النادي الاهلي لضم يوسف أيمن صاحب الأصول المصرية، وذلك لتدعيم خط الدفاع في الميركاتو الصيفي القادم، خاصة في ظل اقتراب محمد عبد المنعم من الرحيل عن صفوف الفريق الأحمر لخوض رحلة الاحتراف الخارجي.

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وكان الإعلامي القطري محمد الكعبي قد أكد في تدوينة عير موقع “إكس” له أمس على أن هناك لاعب من المنتخب القطري قريب جدًا من الانتقال للاهلي المصري.

ويبلغ يوسف أيمن من العمر 24 عامًا، حيث سبق له خوض تجربة احترافية في يوبين البلجيكي، قبل الانتقال لنادي قطر ثم السيلية، ومنه إلى نادي الدحيل.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه، وذلك بعد الفوز على الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف دون رد، أحرزه رامي ربيعة.