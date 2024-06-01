شكرا لقرائتكم خبر عن من الأحق بحراسة مرمى منتخب مصر أمام بوركينا فاسو وغينيا؟.. بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار حسام حسن، المدير الفنى لمنتخب مصر، 4 حراس فى قائمة منتخب مصر استعدادا لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، المقرر لهما 6 و10 يونيو المقبل فى الجولتين الثالثة والرابعة.

وضم حسام حسن كلا من محمد الشناوى ومصطفى شوبير حارسى الأهلى، ومحمد عواد حارس مرمى الزمالك، والمهدى سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندرى لهاتين المباراتين.

ونستعرض فى التقرير التالى ماذا قدم الحراس الأربعة قبل الانضمام لمنتخب مصر؟

محمد الشناوى

لعب: 19 مباراة

استقبل: 14 هدفا

نظافة الشباك: 8 مباريات

عدد الدقائق: 1656 دقيقة



أرقام الشناوى وشوبير

مصطفى شوبير

لعب: 21 مباراة

استقبل: 15 هدفا

نظافة الشباك: 12 مباراة

عدد الدقائق: 1884 دقيقة



أرقام عواد والمهدى سليمان

محمد عواد

لعب: 22 مباراة

استقبل: 14 هدفا

نظافة الشباك: 11 مباراة

عدد الدقائق: 1935 دقيقة

المهدى سليمان

لعب: 26 مباراة

استقبل: 32 هدفا

نظافة الشباك: 9 مباريات

عدد الدقائق: 2340 دقيقة

وأعلن الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم قائمة منتخب مصر، وضمت القائمة كلا من: "محمد الشناوى، مصطفى شوبير، محمد عواد، مهدى سليمان، محمد عبد المنعم، رامى ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمد هانى، أكرم توفيق، محمد حمدى، أحمد فتوح، مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد نبيل كوكا، امام عاشور، أحمد سيد زيزو، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، محمد صلاح، مصطفي فتحي، محمود حسن تريزيجيه، مصطفي محمد، محمد الشامي، أحمد أمين أوفا، محمد شريف".

ويقع منتخبا مصر وبوركينا فاسو ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون، ويواجه الجهاز الفني لـ منتخب مصر العديد من التحديات قبل فترة التوقف الدولي المقبلة.