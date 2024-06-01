طائرة الزمالك على أعتاب التعاقد مع محترف جديد

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القاهرة - سامية سيد - بات نادى الزمالك على أعتاب التعاقد مع محترف جديد فى صفوف فريق رجال الكرة الطائرة لتدعيم صفوف الفريق الأول بالموسم الجديد لتصحيح الأوضاع، فى ظل خسارة جميع الألقاب فى الموسم المنقضى.

ويفاضل مسئولو الزمالك بين محترف برازيلى وآخر كوبى لدعم الفريق فى ظل رحيل بعض النجوم أمثال رضا هيكل والاتفاق مع أحمد فتحى معد الفريق على الرحيل، ومن المنتظرحسم ملف المحترف الجديد خلال الساعات المقبلة، حيث تم تكليف رامى نصوحى عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء بالإشراف على فريق رجال الكرة الطائرة الأول و تحديد الصفقات الجديدة و الراحلين لترتيب الأوضاع قبل إنطلاق الموسم المحلى الجديد.

ونجح مجلس إدارة نادى الزمالك فى الاحتفاظ بالقوام الأساسى لفريق سيدات الكرة الطائرة للمحافظة على الفريق المتأهل لكأس العالم للأندية لأول مرة فى التاريخ، وذلك عن طريق تجديد تعاقد 6 نجمات فى صفوف الفريق وهم كل من، مريم متولى ومريم مصطفى وهنا المصرى ونورا عزمى وفريدة العسقلانى والبرازيلية ميلكا لوبيسكا.

كما نجح مجلس إدارة نادى الزمالك فى الحصول على توقيع نهى عادل فى مركز صناعة اللعب قادمة من الزهور لتعويض غياب دانا شوقى بعد الموافقة على احترافها الخارجى.

كما استقر مسئولو نادى الزمالك على استمرار أحمد فتحى فى القيادة الفنية للفريق بعدما نجح مؤخرا فى الاحتفاظ بلقب أفريقيا والتأهل لكأس العالم للأندية فور عودته للقيادة الفنية للفريق الأبيض.