شكرا لقرائتكم خبر عن استادات توقع بروتوكول تعاون مع مستشفى الناس للكشف على القلب وجمع تبرعات للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع المهندس سيف الوزيري، رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي، بروتوكول تعاون مع مؤسسة الجود الخيرية "مستشفي الناس"، بحضور أيمن ممدوح عباس أمين صندوق مؤسسة الجود لتوفير أماكن لجمع تبرعات بالمجان لمؤسسة الجود داخل أندية سيتي كلوب بالمحافظات الاتية: - الغربية – كفر الشيخ – القليوبية – المنوفية.

كما تم الاتفاق على منح مؤسسة الجود الخيرية (مستشفى الناس) رعاية حفلات أندية سيتي كلوب بكامل الامتيازات للرعاة بالمجان.

من جانبه، قدم سيف الوزيري خالص التحية والعرفان لجميع المسئولين عن مستشفى الناس هذا الصرح الطبي المتميز الذي يعدُ مشروعاً طبياًً رائداً وفريداً من نوعه يقدم خدمات طبية بمفهوم عصري فى ظل رعاية كريمة من الإدارة الرشيدة ودعمها المتواصل.

وأضاف الوزيري، أن إدارة مستشفى الناس حملت على عاتقها رسالة إنسانية سامية وأرست أسساً لانطلاق مفاهيم حديثة فى مجال تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للأطفال في مختلف التخصصات بأعلى معايير الجودة الطبية وباختيار كفاءات طبية وإدارية متميزة لتلبي التطلعات، ومن هذا المنطلق يشرفنا أن نوقع بروتوكول تعاون بين شركة استادات وشركة سيتي كلوب ومؤسسة الجود الخيرية (مستشفى الناس) لتوفير أماكن لجمع تبرعات بالمجان لمؤسسة الجود داخل اندية سيتي كلوب بالمحافظات الاتية: - الغربية – كفر الشيخ – القليوبية – المنوفية.

كما تقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لكل مسؤولي مستشفي الناس لرعايتهم الكريمة لهذا الصرح العظيم، موضحا أن سيتم اقامة فروع لمستشفي النيل بأندية سيتي كلوب في كل المحافظات كما سيتم اقامة عيادات مزودة بأجهزة " ايكو " للكشف علي القلب

لاكتشاف اي أمراض في القلب وكذلك للتبرع بالدم لصالح مستشفي الناس.

فيما أكد أيمن ممدوح عباس، أمين صندوق مؤسسة الجود ومستشفي الناس، أن الرياضة والصحة مرتبطان ببعضهما، ولابد أن يكون الإنسان بصحة جيدة لكي يمارس الرياضة.

وأضاف عباس أنه يجب توعية الناس بأهمية الرياضة وكذلك أهمية الصحة وكيف تكون صحتي جيدة وكيف اكتشف أي أمراض مبكرا.

وأشار إلى أن المبادرة مع شركة استادات وأندية سيتي كلوب في مختلف المحافظات لكي تصل مستشفي الناس لكل مصر ولكل الناس ونكتشف اي مشكلات في القلب مبكرا.

واختتم بأن من الممكن الآن اكتشاف أى مشكلات في القلب والجنين في رحم الأم، وسيكون هناك كشف عام علي القلوب باستمرار من خلال اندية سيتي كلوب وتجهيز الفروع باجهزة "ايكو" لعمل كشف دوري للاطمئنان على القلب.



بعد توقيع البروتوكول



سيف الوزيرى مع أيمن ممدوح عباس



ستادات



الوزيرى مع أيمن ممدوح عباس



بعد توقيع البروتوكول