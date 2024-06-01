شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب المقاولون يغيب عن مباراتي الطلائع وبيراميدز فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب عبد الرحمن أكمل، لاعب المقاولون العرب، عن مباراتي فريقه أمام طلائع الجيش وبيراميدز فى الجولتين 26 و27، من عمر مسابقة الدوري، وذلك بسبب الإيقاف.

وقررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف عبد الرحمن أكمل لاعب فريق المقاولون العرب لمدة مبارتين وذلك للطرد للعب العنيف، خلال مباراة فريقه الماضية أمام الداخلية، والتي انتهت بهزيمة ذئاب الجبل بثلاثية نظيفة.

وودع المقاولون العرب مسابقة كأس مصر من دور الـ 32، وذلك عقب الهزيمة أمام الترسانة بهدف نظيف، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين الأربعاء الماضي.

وتأزم موقف المقاولون العرب في جدول مسابقة الدوري ويحتل المقاولون المركز الـ 17 فى جدول مسابقة الدورى برصيد 16 نقطة، بعدما خاض الفريق 23 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 3 مباريات فقط، وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 13 مواجهة أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 36.