أوروبا 2024: عشرة ملاعب ومدن مضيفة

الرياص - اسماء السيد - نيقوسيا: تقام نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم هذا الصيف بين 14 حزيران (يونيو) و14 تموز (يوليو) في 10 ملاعب موزّعة على 10 مدن ألمانية. تسعة من الملاعب العشرة ساهمت باستضافة مونديال 2006، باستثناء دوسلدورف أرينا.

اللافت أن ميونيخ، ستستضيف مباريات في البطولة للمرة الثانية توالياً، بعدما كانت ضمن 11 مدينة تستقبل مباريات النسخة الماضية صيف 2021.

برلين: الملعب الأولمبي (71 ألف متفرّج)

استقبل الملعب الذي يعتمده فريق هرتا برلين (درجة ثانية حالياً)، أولمبياد 1936، نهائي مونديال 2006 ونهائي دوري أبطال أوروبا 2015. يحتضن نهائي كأس ألمانيا دون انقطاع منذ 1985. سيكون ملعب نهائي كأس أوروبا 2024 في 14 تموز (يوليو). افتُتح في آب (أغسطس) 1936 وشهد تجديداً في 2000 و2004. برلين هي عاصمة ألمانيا بعد التوحيد عام 1990. إحدى أكثر المدن الألمانية جاذبية وتنوّعاً. تعجّ المدينة المستقطبة للسياح بالتاريخ والثقافة، على غرار بوابة براندنبورغ وبرج التلفزيون البالغ طوله 368 متراً.

ميونيخ: ميونيخ فوتبول أرينا (أليانتس أرينا) (66 ألف متفرّج)

افتتح الملعب الذي بناه فريقا بايرن ميونيخ وميونيخ 1860 عام 2005، قبل أن يستحوذ بايرن على الملكية كاملة. احتضن افتتاح مونديال 2006 ونهائي دوري أبطال أوروبا 2012 عندما تفوّق تشلسي الإنكليزي على المضيف بايرن ميونيخ بركلات الترجيح. كما استضاف مباريات في كأس أوروبا 2020 صيف العام 2021. سيكون ملعب المباراة الافتتاحية بين ألمانيا واسكتلندا في 14 حزيران (يونيو) واحدى مبارتي نصف النهائي. يقطن ميونيخ 1.6 مليون نسمة وهي ثالث أكبر مدينة في ألمانيا. وجهة مليئة بالتاريخ، المعارض الفنية، المتنزهات ومعقل شرب الجعة.

دورتموند: بي في بي شتاديون دورتموند (سيغنال إيدونا بارك) (62 ألف متفرّج)

يُعدّ ملعب بوروسيا دورتموند من الأشهر في العالم بفضل "الجدار الأصفر" لمشجعيه المتفانين. افتُتح عام 1974 وشهد عملية تجديد في رئيسة في 2003. استضاف مباريات هامة من بينها نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 2001 بين ليفربول الإنكليزي وألافيس الإسباني. سيحتضن احدى مبارتي نصف النهائي في كأس أوروبا 2024. تُعدّ دورتموند القلب الثقافي لإقليم الرور. اشتُهرت قبل خمسين سنة بالفحم، الصلب والجعة، لكنها تطوّرت واصبحت مركزاً رئيساً للتكنولوجيا.

شتوتغارت: شتوتغارت أرينا (أم اتش بي أرينا، نيكار شتاديون) (51 ألف متفرّج)

أعيد تجديد الملعب وتحديثه أكثر من مرّة منذ بنائه في 1933. استقبل مباريات في مونديالي 1974 و2006، كأس أوروبا 1988 ونهائي كأس أوروبا لأبطال الدوري في 1959 و1988، بالإضافة لمونديال 1993 لألعاب القوى. شتوتغارت هي إحدى أهم المدن الصناعية ومقرّ شركتي مرسيدس وبورشه لصناعة السيارات. لكن زوّارها بمقدورهم الاستمتاع بالنبيذ والمطاعم المميزة التي تقدّم حساء الفطائر (فلادلهزوبه) المحلي.

هامبورغ: فولكسبارك شتاديون هامبورغ (49 ألف متفرّج)

افتتح الملعب أولاً عام 1953، لكن تمّ تجديده في 2000. استضاف مباريات في كأس أوروبا 1988 ومونديالي 1974 و2006. هامبورغ هي ثالث أكبر مدينة أوروبية من خارج نادي العواصم. تملك مرفأً عالمياً مرموقاً، تاريخاً ثقافياً غنياً، هندسة معمارية مذهلة وحياة ليلية تجعلها محط أنظار الكثير من السياح.

دوسلدورف: دوسلدورف أرينا (مركور شبيل أرينا) (47 ألف متفرّج)

يعتمده فريق فورتونا دوسلدورف الذي شارك في الدرجة الأولى آخر مرة موسم 2019/2020. استضاف الملعب الذي كان يُعرف سابقاً تحت اسم راينشتايدون مباريات دور المجموعات في كأس أوروبا 1988. يقطن في دوسلدورف، عاصمة شمال الراين فستفاليا، 650 ألف نسمة وفي مدينتها القديمة أكثر من 250 حانة للجعة ومطعماً، فوُصفت بـ"أطول حانة في العالم".

كولن: استاد كولن (راين إنرجي شتاديون، مونغرسدورفر شتاديون) (43 ألف متفرّج)

أعيد بناء الملعب الخاص بنادي كولن الهابط إلى الدرجة الثانية، استعداداً لمونديال 2006، بعد افتتاحه في 1923 وخضوعه لمرحلة تجديد أولى في 1975. استقبل مباريات في كأس أوروبا 1988، كأس القارات 2005 ومونديال 2006.منذ 2010، يحتضن دون انقطاع نهائي كأس ألمانيا للسيدات، بالإضافة إلى مباريات كرة قدم أميركية، هوكي على الجليد وحفلات موسيقية. تقع كولن العابقة بالتاريخ على نهر الراين ويقطنها أكثر من مليون نسمة. تحتضن أهم موقع سياحي في ألمانيا: كاتدرائية القديس بطرس، أحد مواقع التراث العالمي لليونيسكو.

فرانكفورت: فرانكفورت أرينا (دويتشي بانك بارك، فالدشتاديون) (47 ألف متفرّج)

افتُتح ملعب نادي أينتراخت فرانكفورت في أيار (مايو) 1925. استضاف مباريات في مونديال 1974 بينها الافتتاح، كأس أوروبا 1988، كأس القارات 2005 وكأس العالم 2006. تُعدّ فرانكفورت مركزاً عالمياً للتمويل والتجارة، تقع على ضفاف نهار ماين. هي خامس أكبر مدينة في ألمانيا وأكسبها أفقها المميز لقب "مانهاتن".

لايبزيغ: لايبزيغ ستاديوم (ريد بول أرينا، تسنترال شتاديون) (40 ألف متفرّج)

يملك نادي لايبزيغ ملعباً متطوّراً يتميّز بسقف حديث افتُتح عام 2004. أعيد بناؤه داخل هيكل ملعب تسنترال شتاديون القديم، الأكبر في ألمانيا الشرقية سابقاً. استضاف مباريات في مونديال 2006. تعجّ لايبزيغ بالتاريخ وسكنها في الماضي الموسيقي يوهان باخ. عرفت تظاهرات سلمية في 1989 استحوذت مزاج الشارع مع توجّه ألمانيا لإعادة توحيد الشطرين.

غلزنكيرشن: أرينا أوف شالكه (فلتينس أرينا) (50 ألف متفرّج)

افتُتح الملعب في 2001 وهو مقرّ نادي شالكه بطل ألمانيا سبع مرات والمشارك راهناً في الدرجة الثانية. يتمتع بسقف قابل للطي ومستطيل أخضر يمكن سحبه. استضاف نهائي دوري أبطال أوروبا 2004 وربع نهائي كأس العالم 2006. اشتُهرت غلزنكيرشن باستخراج الفحم وصناعة الصلب، لكن الزوار سيجدون في هذه الأيام مساحات خضراء، مسارح، رحلات القوارب، بالإضافة إلى الإرث الصناعي في إقليم الرور.