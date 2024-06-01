الامارات | فريق تركي يفاوض المدرب البرتغالي مورينيو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نادي فناربخشه المنافس في الدوري التركي الممتاز لكرة القدم اليوم إنه بدأ التفاوض مع المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو من أجل توليه تدريب فريقه بعد إقالته من تدريب روما الإيطالي في وقت سابق من العام الجاري. وقال النادي في بيان رسمي لمنصة الإفصاح العامة (كيه.إيه.بي) "بدأت المفاوضات مع جوزيه مورينيو لتولى منصب مدرب الفريق".

ومن المتوقع أن يتولى المدرب الذي قاد العديد من أكبر الأندية في أوروبا تدريب الفريق الذي حل ثانيا في الدوري التركي الممتاز متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن البطل ومنافسه المحلي في اسطنبول غلطة سراي. وإذا تم التوصل لاتفاق فسيتولى مورينيو المهمة خلفا للمدرب التركي إسماعيل كارتال الذي تلقى فريقه هزيمة واحدة في الدوري لكنه تعادل ست مرات ما كلفه خسارة اللقب. وسيطلب من مورينيو الذي فاز بألقاب مع أندية بورتو وتشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد ومانشستر يونايتد مساعدة فناربخشه على الفوز بلقب الدوري المحلي لأول مرة منذ موسم 2013-2014.

وساعد مورينيو (61 عاما) روما أيضا على الفوز بأول لقب أوروبي عندما فاز بدوري المؤتمر ثالث بطولات الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) في المستوى عام 2022 كما قاده أيضا إلى نهائي الدوري الأوروبي في العام التالي قبل الخسارة أمام إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح. لكنه أقيل في يناير هذا العام عندما كان روما يحتل المركز التاسع في دوري الدرجة الأولى الإيطالي وتولى لاعب منتخب إيطاليا السابق دانييلي دي روسي قيادة الجهاز الفني بدلا منه. وأنهى روما الموسم في المركز السادس ليتأهل إلى الدوري الأوروبي.