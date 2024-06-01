كأس مصر.. النصر القاهري يستعد لمواجهة بيراميدز بالوديات

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر سلسلة مبارياته الودية استعدادا للموسم القادم ولمواجهة بيراميدز في دور الـ32 ببطولة كأس مصر.

وخاض النصر بقيادة عبد الحميد علي ميدو المدير الفني و محمد عبدالفتاح كفتة رئيس الجهاز مباراة ودية على ملعبه أمام فريق بروكسي وانتهت بالتعادل السلبي في تجربة مفيدة وقوية لأبناء مصر الجديدة اطمان خلالها الجهاز الفني على جميع اللاعبين.

ويستكمل النصر مبارياته الودية بمواجهة منتخب الشرقية يوم الثلاثاء القادم ومواجهة المقاولون العرب يوم الجمعة القادم ويجري الجهاز الفني اتصالات مع الاتحاد السكندري لإقامة مباراة ودية.

ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة يومن غدا الجمعة والسبت على أن يعود الفريق للتدريبات يوم الاحد.

وخاض فريق النصر عدة مباريات ودية استعداداً لمواجهة بيراميدز بكأس مصر، أولى المباريات أمام الداخلية انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين، والثانية أمام المصري البورسعيدي والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف .

خاض الفريق مباراة ودية أمام الداخلية انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

ويعكف الجهاز الفني للنصر على دراسة بيراميدز بشكل جيد لوضع طريقة وأسلوب اللعب والتدريب عليها.

وأكد ميدو، على صعوبة مواجهة بيراميدز متصدر مسابقة الدوري الممتاز حاليًا، والمباراة فرصة جيدة لتقديم اللاعبين أنفسهم بصورة جيدة.

واضاف المدير الفني للنصر: لدي ثقة في اللاعبين، ومستواهم الحقيقي يظهر في المباريات الصعبة والكبيرة.

وتابع ميدو، نستعد بقوة لمباراة بيراميدز ونسعي للظهور بشكل مشرف يليق باسم نادي النصر ولدينا مجموعة من اللاعبين الاكفاء ولديهم رغبة في إضافة شئ جيد لنادي النصر.