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تعرف على عقوبات منتخب السويس بسبب أحداث مباراة سبورتنج

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عدة عقوبات علي نادي منتخب السويس عقب مواجهة سبورتنج بدوري الترقي للدوري الممتاز و التي انتهت بفوز سبورتنج بهدف نظيف .

 

وجاءت العقوبات كالتالي :

 

  • ايقاف عبد العزيز زيزو المدرب المساعد مباراتين و غرامة ٢٠٠٠ جنيه.

 

  • ايقاف احمد نبيل مدير شئون اللاعبين مباراتين و غرامة ٢٠٠٠ جنيه.

 

  • غرامة ٥٠٠٠ جنيه بسبب السباب الجماعي من جمهور السويس.

 

علي جانب اخر يواصل  فريق الكرة بقيادة سعد فاروق استعداده لمواجهة الترسانة بدوري الترقي للدوري الممتاز يوم الاحد القادم و يسعي الفريق لتحقيق الفوز لتعويض الهزيمة من سبورتنج.

 

و كان الفريق قد واجه المريخ السوداني وديا الاربعاء الماضي و انتهت المباراة بخسارة السويس بهدف نظيف.

 

ترتيب الدورة الرباعية بعد الجولة الأولى :

 

  1. حرس الحدود 3 نقاط
  2. سبورتنج      3 نقاط
  3. الترسانة      0
  4. منتخب السويس 0

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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