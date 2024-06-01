تعرف على عقوبات منتخب السويس بسبب أحداث مباراة سبورتنج

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عدة عقوبات علي نادي منتخب السويس عقب مواجهة سبورتنج بدوري الترقي للدوري الممتاز و التي انتهت بفوز سبورتنج بهدف نظيف .
وجاءت العقوبات كالتالي :
- ايقاف عبد العزيز زيزو المدرب المساعد مباراتين و غرامة ٢٠٠٠ جنيه.
- ايقاف احمد نبيل مدير شئون اللاعبين مباراتين و غرامة ٢٠٠٠ جنيه.
- غرامة ٥٠٠٠ جنيه بسبب السباب الجماعي من جمهور السويس.
علي جانب اخر يواصل فريق الكرة بقيادة سعد فاروق استعداده لمواجهة الترسانة بدوري الترقي للدوري الممتاز يوم الاحد القادم و يسعي الفريق لتحقيق الفوز لتعويض الهزيمة من سبورتنج.
و كان الفريق قد واجه المريخ السوداني وديا الاربعاء الماضي و انتهت المباراة بخسارة السويس بهدف نظيف.
ترتيب الدورة الرباعية بعد الجولة الأولى :
- حرس الحدود 3 نقاط
- سبورتنج 3 نقاط
- الترسانة 0
- منتخب السويس 0