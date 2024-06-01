كاف يحتفل بمرور أسبوع على تتويج الأهلى ببطولة دورى أبطال أفريقيا الـ12

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القاهرة - سامية سيد - احتفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بمرور أسبوع على تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة 12 في تاريخه بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف.

ونشر حساب الكاف، عبر منصة X، صورا من مراسم الاحتفال للفريق الأحمر قائلا: "ليلة الـ 12.. أسبوع مر على تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا".



كاف يحتفل بتتويج الأهلى بكأس الأميرة السمراء

ونجح فريق الكرة بالنادي الأهلي فى التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 والثانية على التوالي بعد الفوز على الترجي التونسي ليضع قارة أفريقيا تحت السيطرة الحمراء، بعدما أصبح الأكثر تتويجاً بالبطولة على مدار التاريخ.

وحقق فريق الأهلي العديد من الأرقام القياسية بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي دون هزيمة للمرة الثانية فى تاريخه بعد فوزه على الترجي فى المباراة النهائية، وحصد الأهلي لقب هذا الموسم بعدما خاض 14 مباراة، حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل 5 مرات ولم يتلق أى هزيمة، ليحقق إنجازاً غاب عن الأهلي منذ 19 عامًا.

وتعد هذه المرة الثانية في تاريخ الأهلي التي يفوز فيها بلقب أبطال أفريقيا بدون أي خسارة، بعد نسخة 2005 التى توج فيها المارد الأحمر باللقب في النهائي على حساب النجم الساحلي التونسي ودون أن يتلقى أى هزيمة فى مشواره بالبطولة.