شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مهم لمجلس إدارة الأهلي مساء اليوم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعاً مهماً مساء اليوم، السبت، لمناقشة العديد من الملفات الإدارية والرياضية والإنشائية المهمة، ويُعقد الإجتماع فى الخامسة مساءً بمقر الجزيرة من أجل بحث عدة ملفات تتعلق بالقلعة الحمراء فى المقر الرئيسي والفروع الثلاثة بمدينة نصر والشيخ زايد والتجمع الخامس.

ويتصدّر ملف "استاد الأهلي" أهم الملفات المطروحة على طاولة مجلس الأهلي فى اجتماعه اليوم، وسيتم إطّلاع المجلس على آخر جهود شركة الأهلي للمنشآت الرياضية للبدء فى إنشاء استاد الأهلي بفرع زايد.

ومن المقرر أن تُعلن شركة الأهلي للمنشآت الرياضية بعد غدٍ، الثلاثاء، تفاصيل مشروع استاد الأهلي.

من ناحية أخرى، أغلق مسئولو النادي الأهلي الباب فى وجه احتراف إمام عاشور لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وحسم الأهلي هذا الأمر بسبب حاجة الفريق لجهود اللاعب.

وقال مصدر، إن الأهلي لم يتلق عروضاً رسمية لضم إمام عاشور، ولكن قد يكون هناك اهتمام من أندية خارجية باللاعب نتيجة العروض القوية التى يٌقدمها مع الأهلي منذ انتقاله إلى صفوفه بداية الموسم الجاري.

وشدد المصدر على أن الأهلي مُتمسك باستمرار إمام عاشور بعدما أصبح أحد أبرز لاعبى الفريق وقدم نفسه بشكل جيد، لذا سيكون من الصعب الموافقة على أى عرض خارجي

وكشف المصدر أن إمام عاشور لا يرغب فى الرحيل ويتمنى البقاء مع المارد لمواصلة البطولات والإنجازات التي حققها مع المارد الأحمر هذا الموسم، وأبرزها التتويج بدوري أبطال أفريقيا مؤخراً على حساب الترجي التونسي.