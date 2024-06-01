تعرف على آخر تطورات غرامات الزمالك وإيقاف القيد

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القاهرة - سامية سيد - مازال ملف إيقاف قيد الزمالك والديون المورثة تؤرق مجلس الإدارة الحالى، برئاسة حسين لبيب، ويكثف المسئولون العمل والبحث عن حلول لحل تلك الأزمات، ورفع عقوبة إيقاف القيد عن الفريق الأول، والتى وقعت على النادى بسبب مستحقات اللاعب المغربى خالد بوطيب، ومدرب الفريق السابق البرتغالى روى أجواش.

الزمالك يقدم عرضًا جديدًا لحل أزمة خالد بوطيب

قدم مسئولو نادى الزمالك عرضاً مالياً جديدًا لخالد بوطيب لاعب الفريق السابق لحل أزمة إيقاف القيد التي تعرض لها النادى بسبب اللاعب المغربى.

وعرض الزمالك على محامى اللاعب المغربى جدولة المديونية المستحقة، والبالغة 2 مليون و400 ألف يورو، على 3 أقساط لإنهاء تلك الأزمة، وينتظر رد المحامى على العرض الجديد.

الزمالك يجهز مستحقات روى أجواش لسدادها ويجهز مسئولو نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، مستحقات روى أجواش مساعد البرتغالى فيريرا المدير الفنى السابق للزمالك لسدادها وإنهاء هذا الملف، والتفرغ لباقى الغرامات المستحقة على النادى. وكان الاتحاد الدولى فيفا أعلن إيقاف قيد الزمالك 3 فترات متتالية بدءا من 15 مايو بسبب مستحقات روى أجواش، والتي تبلغ 26 ألف دولار. الزمالك يسعى للتواصل مع باتشيكو لحل أزمة مستحقاته ويعكف مسئولو نادى الزمالك على التواصل مع البرتغالى جيمى باتشيكو، وتكثيف التفاوض معه للوصول إلى حل فى مستحقاته التى يطالب بها والتى تبلغ 450 ألف يورو، وتم مد الأجل فيها إلى 31 يوليو المقبل.