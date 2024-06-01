شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يقترب من حسم أولى الصفقات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو مودرن فيوتشر من حسم الصفقة الصيفية الأولى بضم ضياء السيد مهاجم فريق المنصورة، بعد إتمام الاتفاق مع اللاعب وناديه خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان من مودرن فيوتشر قد دخل فى مفاوضات سابقة مع لاعب المنصورة خلال العام الماضي، غير أن الأمور توقفت بسبب مغالاة المنصورة المادية.

في الثامنة مساء اليوم، السبت، يستضيف فريق الكرة الأول بنادي مودرن فيوتشر نظيره بترول أسيوط، فى المباراة التي تجمع الفريقين باستاد السلام، ضمن منافسات دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر.

وحذر طلعت يوسف، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، لاعبيه من مفاجآت الكأس، مشدداً على ضرورة احترام المنافس وعدم الاستهانة بقدراته الفنية، ويطمح أبناء طلعت يوسف في التقدم ببطولة الكأس، خاصة أن الفريق ودع كأس الكونفدرالية من ربع النهائي خلال الموسم الجاري، كما خسر المباراة النهائية للسوبر المصري أمام الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين، وتراجعت نتائج الفريق أيضاً بالدوري.

وقام الجهاز الفني لمودرن فيوتشر بدراسة المباريات السابقة لبترول أسيوط بالقسم الثاني، قبل مواجهة الليلة، وآخرها لقاء بترول أسيوط والنصر للتعدين والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وذلك للتعرف على أهم نقاط القوة والضعف لدى بترول أسيوط ووضع خطة فنية محكمة للقاء المرتقب بكأس مصر.