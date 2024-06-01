شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة طائرة الزمالك تتراجع عن المشاركة فى كأس العالم للأندية وتتمسك بالاعتزال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت ياسمين نوح، نجمة الكرة الطائرة بنادى الزمالك، تراجعها عن المشاركة مع الفريق فى كأس العالم للأدية المقبلة وتمسكها بقرار الاعتزال بشكل نهائى.

وقالت ياسمين نوح، فى تصريح لـ الخليج 365، إنها ترى أن مسيرتها انتهت الآن بشكل جيد بعد الاحتفاظ بلقب بطولة أفريقيا المؤهلة للمونديال، وحسمت الأمر تماماً وتراجعت عن قرار المشاركة فى كأس العالم للأندية.

وتوج فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك بلقب البطولة الأفريقية مؤخرا بالفوز على الأهلى الذى تقام المنافسة على أرضه ووسط جماهيره بنتيجة 3/2 بنهائي بطولة أفريقيا التى يستضيفها النادى الأهلى والمؤهلة لبطولة العالم، ليحتفظ باللقب الأفريقى.

نجح مجلس إدارة نادى الزمالك فى الاحتفاظ بالقوام الأساسى لفريق سيدات الكرة الطائرة للمحافظة على الفريق المتأهل لكأس العالم للأندية لأول مرة فى التاريخ.

استطاع مسئولو الزمالك تجديد تعاقد 6 نجمات فى صفوف الفريق وهم كل من، مريم متولى ومريم مصطفى وهنا المصرى ونورا عزمى وفريدة العسقلانى والبرازيلية ميلكا لوبيسكا.

كما نجح مجلس إدارة نادى الزمالك فى الحصول على توقف نهى عادل فى مركز صناعة اللعب قادمة من الزهور لتعويض غياب دانا شوقى بعد الموافقة على احترافها الخارجى.



