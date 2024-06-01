شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب النادي الأهلي من ضم يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري خلال الموسم المقبل، بعدما شهدت الأيام الماضية اتصالات مكثفة بين اللاعب والأهلي ونادي الدحيل.

وقال مصدر في الأهلي، إن المفاوضات الأخيرة شهدت اتفاقاً مع اللاعب والنادي القطري على إتمام الصفقة لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأضاف المصدر، أن يوسف أيمن نال إعجاب مسئولى الأهلي، الذين أكدوا أنه سيكون إضافة لخط دفاع الفريق الموسم المقبل، لذا بدأ الأهلي التفاوض مع لضم اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وشدد المصدر على أن خطوة واحدة تفصل يوسف أيمن من اللعب للأهلي، وهي اتفاق مسئولى القلعة الحمراء مع نظرائهم فى الدحيل على العرض المالي الذي لن يكون مُبالغا فيه.

وحال ضم يوسف أيمن، صاحب الـ25 عاماً، سيتم قيده كلاعب محلي لأنه يحمل الجنسية المصرية بجانب القطرية.

ويسعى الأهلي لتعزيز خط دفاعه في الموسم المقبل تحسباً لرحيل محمد عبد المنعم الذي أرتبط أسمه بأكثر من عرض احتراف خلال الفترة الماضية.

من ناحية أخرى، أغلق مسئولو النادي الأهلي الباب فى وجه احتراف إمام عاشور لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وحسم الأهلي هذا الأمر بسبب حاجة الفريق لجهود اللاعب.

وقال مصدر، إن الأهلي لم يتلق عروضاً رسمية لضم إمام عاشور، ولكن قد يكون هناك اهتمام من أندية خارجية باللاعب نتيجة العروض القوية التى يٌقدمها مع الأهلي منذ انتقاله إلى صفوفه بداية الموسم الجاري.

وشدد المصدر على أن الأهلي مُتمسك باستمرار إمام عاشور بعدما أصبح أحد أبرز لاعبى الفريق وقدم نفسه بشكل جيد، لذا سيكون من الصعب الموافقة على أى عرض خارجي

وكشف المصدر أن إمام عاشور لا يرغب فى الرحيل ويتمنى البقاء مع المارد لمواصلة البطولات والإنجازات التي حققها مع المارد الأحمر هذا الموسم، وأبرزها التتويج بدوري أبطال أفريقيا مؤخراً على حساب الترجي التونسي.