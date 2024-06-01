الأهلي يقترب من حسم صفقة مدافع الدحيل القطري

الشارقة - اميمة ياسر -

اقترب مسئولو النادي الأهلي من حسم صفقة يوسف أيمن لاعب الدحيل القطري خلال الموسم المقبل، بعدما شهدت الأيام الماضية اتصالات مكثفة بين اللاعب والقلعة الحمراء ونادي الدحيل.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر داخل النادي الأهلي قوله إن المفاوضات الأخيرة شهدت اتفاقاً مع اللاعب والنادي القطري على إتمام الصفقة لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأضاف المصدر أن يوسف أيمن نال إعجاب مسئولى الأهلي، الذين أكدوا أنه سيكون إضافة لخط دفاع الفريق الموسم المقبل، لذا بدأ الأهلي التفاوض مع لضم اللاعب لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وأكد أن خطوة واحدة تفصل يوسف أيمن من اللعب للأهلي، وهي اتفاق مسئولى القلعة الحمراء مع نظرائهم فى الدحيل على العرض المالي الذي لن يكون مُبالغا فيه.

وفي حال انضمام يوسف أيمن، صاحب الـ25 عاماً، سيتم قيده كلاعب محلي لأنه يحمل الجنسية المصرية بجانب القطرية.

ويسعى الأهلي لتعزيز خط دفاعه في الموسم المقبل تحسباً لرحيل محمد عبد المنعم الذي ارتبط إسمه بأكثر من عرض احتراف خلال الفترة الماضية.